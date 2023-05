Docenti e studenti dell’Università di Pisa in visita in Campania: siti contaminati, depuratori e impianti di trattamento rifiuti

111 Visite

Il 22 e il 23 maggio, una quindicina di Dottorandi, membri del

Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale e studenti di Ingegneria

dell’Università di Pisa dei Corsi di “Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti

Contaminati” e “Ingegneria Sanitaria Ambientale” si sono recati in Campania

per una visita didattica di due giorni in siti contaminati, depuratori e impianti di

trattamento rifiuti.

Gli studenti sono stati accompagnati dai docenti dell’Università di Pisa, Prof.

Renato Iannelli e Prof.ssa Isabella Pecorini, dal Prof. Antonio Panico

dell’Università Vanvitelli, e dal Dott. Adriano Pistilli che ha curato

l’organizzazione.

Appena giunti in città i partecipanti si sono recati nell’Area di Rilevante

Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio per approfondire le

problematiche tecniche, economiche e ambientali, connesse alla

realizzazione di interventi di Messa in Sicurezza e Bonifica di ampi siti

industriali dismessi. L’Area, in virtù di quanto stabilito dall’art. 33 dello

“Sblocca Italia”, è gestita dalla società INVITALIA S.p.A. La storia industriale

dell’area ha inizio con le prime attività avviate nel 1853, ma la svolta

essenziale si è determinata nel 1905, con l’avvio della costruzione

dell’Impianto siderurgico Ilva di Bagnoli. Nel 1936-1938 sorge adiacente al

sito, l’impianto Eternit. Nel periodo 1986-1990 si assiste ad un progressivo

ridimensionamento dell’apparato produttivo: viene dismessa l’attività Eternit e

chiusa definitivamente l’area a caldo dell’Ilva nel 1990. Nel 1991 lo

stabilimento dismette tutte le sue attività. Tanti gli spunti di riflessione e i temi

trattati: il Programma di Risanamento Ambientale e Rigenerazione Urbana,

l’applicazione delle vari tecniche come il desorbimento termico e il soil

washing, la rimozione ormai completata dell’amianto, e gli interventi da

effettuare sui sedimenti marini e la famosissima colmata.

Terminata la visita a Bagnoli, gli studenti hanno visitato l’impianto di

recupero delle ecoballe sito a Giugliano in Campania (NA) – Località Ponte

Riccio per approfondire il processo tecnologico finalizzato al recupero di

plastiche e la trasformazione della parte residuale in Combustibile Solido

Secondario (CSS). L’impianto, costruito dalla società CISA S.p.A. per conto

della Regione Campania, completa la risposta industriale della Regione

Campania alla ormai ultraventennale emergenza ecoballe. Marciando in

parallelo, i due siti di Caivano e Giugliano arriveranno a trattare e avviare a

recupero o smaltimento circa 600mila tonnellate l’anno di rifiuti impacchettati,

con l’obiettivo di arrivare a liberare i maxi siti di stoccaggio di Villa Literno e

Taverna del Re a cavallo tra il 2024 e il 2026.

La mattina seguente è stato visitato il Depuratore Foce Regi Lagni sito a

Villa Literno (CE): il depuratore è uno degli impianti realizzati nell’ambito del

Progetto Speciale n. 3 per il disinquinamento del Golfo di Napoli della Cassa

per il Mezzogiorno. Entrato in esercizio nel 1981, è al servizio di un

comprensorio che comprende 29 Comuni di cui 22 situati nella Provincia di

Caserta e 7 nella Provincia di Napoli. L’estensione del comprensorio servito

da tale impianto è pari a circa 506 km2. All’impianto di depurazione le acque

del comprensorio sono addotte attraverso i due collettori fognari terminali,

denominati: “Collettore Alto” e “Collettore Basso”; le acque trattate in uscita

dall’impianto sono immesse nel corpo idrico superficiale Regi Lagni, che

rappresenta il punto di recapito finale dell’effluente.

Ultima tappa la piattaforma ecologica della società Ambiente S.p.A. del

Gruppo Greenenergy Holding S.p.A. per approfondire i processi tecnologici

per massimizzare il recupero di rifiuti provenienti dalla Raccolta Differenziata.

Ambiente S.p.A. può contare su una vasta superficie di impianti (circa 18.000

mq di cui 5.000 coperti) realizzati secondo le più sofisticate tecnologie

disponibili nel settore e rispondenti ai più elevati standard di sicurezza. Molti

Comuni che si sono affidati alla Società sono tra i migliori in Italia per

percentuali di recupero e raccolta.













