FESTA SCUDETTO, NAPOLI-FIORENTINA E IL PIANO VIABILITA’

Il match tra Napoli e Fiorentina avrà luogo allo stadio Maradona. Per l’occasione, l’ANM ha predisposto un piano speciale per i trasporti pubblici. Di seguito le informazioni dettagliate:

In relazione agli eventi sportivi di domenica 7 maggio, ANM comunica che il servizio subirà le seguenti variazioni:

Metro Linea 1: circolazione limitata alla tratta Piscinola/Dante, servizio ininterrotto fino alle 02.00 del giorno successivo.

Ultima corsa intera tratta: da Garibaldi ore 21.04, da Piscinola ore 20.34 Ultima corsa parziale: da Piscinola per Dante ore 01.26, da Dante per Piscinola ore 01.48

Funicolari Montesanto, Mergellina e Centrale : servizio attivo fino alle 02.00 del giorno successivo.

: servizio attivo fino alle 02.00 del giorno successivo. Bus : le linee 116, 140, 151, 162, 165, 169, 175, 182, 196, C16, 204, 254 (204 e 254 esercite con autobus), R5, R7, 612 garantite fino alle 02.00 del giorno successivo. Le altre linee seguiranno l’orario festivo ordinario. Servizio bus notturno sospeso.

: le linee 116, 140, 151, 162, 165, 169, 175, 182, 196, C16, 204, 254 (204 e 254 esercite con autobus), R5, R7, 612 garantite fino alle 02.00 del giorno successivo. Le altre linee seguiranno l’orario festivo ordinario. Servizio bus notturno sospeso. Alibus : servizio attivo fino alle 02.00 del giorno successivo.

: servizio attivo fino alle 02.00 del giorno successivo. Filobus e tram: servizio sospeso dalle ore 17:00.

Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo in alcune strade della Municipalità 10, per esigenze legate allo svolgimento dell’incontro di calcio “Napoli-Fiorentina” presso lo Stadio Maradona dalle ore 23.00 del 6 maggio alle ore 02.00 del 8 maggio 2023.

E’ stato istituito con Ordinanza, dalle ore 23.00 del 6 maggio alle ore 02.00 del 8 maggio 2023 e comunque fino a cessate esigenze che verranno valutate dall’Autorità di P.S., ai fini dello svolgimento dell’incontro di calcio “Napoli-Fiorentina” presso lo Stadio Maradona, il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (c.d. strisce blu) lungo le strade come di seguito indicate:



• via G.B. Marino, lungo il tratto compreso tra viale Augusto e via Galeota;

• via Galeota;

• via Jacopo de Gennaro;

• via Tansillo, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e via Jacopo de Gennaro;

• piazzale D’Annunzio;

• tutte le aree di parcheggio di piazzale D’Annunzio da via Pirandello a via Cinthia;

• area di sosta data in concessione alla SSC Napoli ubicata in Piazzale D’Annunzio e delocalizzazione della stessa su via Marconi;

• via Pirandello, tutto il tratto compreso tra via Leopardi e piazzale D’Annunzio;

• via Marconi, ad eccezione dei soli autoveicoli originariamente accreditati dalla SSC Napoli per il predetto parcheggio dato in concessione su piazzale d’Annunzio;

LA GIORNATA DI IERI.

Sapevano di non poter entrare, perché è un aeroporto militare, ma hanno lo stesso raggiunto Grazzanise perchè lì sarebbero atterrati i calciatori che ieri sera, a Udine, hanno coronato un sogno che i più di loro inseguivano da tutta la vita: Napoli campione d’Italia. Quando l’aereo ha toccato la pista è scattato un lungo applauso, ma i campioni se ne sono poi andati alla spicciolata. I più con auto e minivan, altri invece sono saliti su un bus che li ha portati a Castel Volturno, la sede del ritiro degli azzurri. Anche qui tanti tifosi, ma per loro poca soddisfazione: hanno potuto solo intravedere Spalletti, su un pullmino, che con un cellulare riprendeva tanta esultanza. Per il terzo scudetto, atteso dai napoletani da 33 anni, a Napoli si continua a festeggiare. E sarà cosi almeno fino a domani, quando la squadra incontrerà la Fiorentina in uno stadio Maradona già da tempo tutto esaurito.