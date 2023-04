POSILLIPO: sabato sera amaro per 12 parcheggiatori abusivi. Controlli a tappeto dei Carabinieri. Sanzionati anche due locali

94 Visite

Un sabato sera di controlli tra le strade della collina di Posillipo.

I carabinieri della compagnia di Bagnoli, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli, del Reggimento Campania e del Nas hanno denunciato ben 12 parcheggiatori abusivi.

Tutti posizionati strategicamente attorno ai locali più frequentati della movida posillipina. Le tariffe sempre le stesse, differenti per tipologia di veicolo. In comune solo il pagamento in contanti, senza ricevuta fiscale.

Gran parte dei 12 era già stata sorpresa ad esercitare la stessa attività ma in zone differenti.

I controlli sono stati estesi anche a ristoranti e bar. Due gli imprenditori sanzionati per violazioni commesse nei rispettivi locali in Via Manzoni.

Sequestrati alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità e comminate prescrizioni per carenze strutturali e d’igiene delle cucine.

Numerose le contravvenzioni al codice della strada. Durante l’intero servizio sono state notificate 21 multe, molte delle quali per guida senza copertura assicurativa. 21mila euro il conto salato per gli automobilisti sanzionati. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS