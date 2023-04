Amministrative, Marano in Europa: “Siamo gente semplice ma determinata”

137 Visite

La lista civica “Marano in Europa”, fin da subito ha sostenuto la candidatura a sindaco di Matteo Morra. Matteo è una persona competente, diligente e ha saputo ascoltare il gruppo sui progetti che vuole sottoporre in consiglio comunale per migliorare la città di Marano. Siamo convinti che la politica condivisa con i cittadini sia la chiave per l’emancipazione delle persone e l’uguaglianza tra il popolo Maranese. Il nostro gruppo è un’espressione popolare che prende vita dalla volontà di giovani cittadini.

“Marano in Europa” rappresenta l’alternativa, un’entità onesta e trasparente, composta da Operai, Ingegneri, Avvocati, geometri, commercianti, liberi professionisti, dipendenti di piccole e grandi aziende, che non vuole delegare più nessuno, e se premiata, cercherà di portar voce a tutto il popolo Maranese mettendo a disposizione le proprie competenze.

Siamo una lista fatta da gente semplice ma determinata, per fare un passo verso quella speranza che non può prescindere dalla pretesa di avere una città a dimensione, quella dimensione fino ad oggi mancata.













