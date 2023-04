Amministrative. LUIGI BAIANO, PER MARANO CON IL SOSTEGNO DI TRE LISTE CIVICHE

149 Visite

“Marano ha il diritto di avere una amministrazione che faccia in modo che non se ne parli solo per la camorra, per la mala gestione e per i suoi dissesti.

Io mi sono candidato con l’intenzione di riuscire a dare una svolta alla mia città”.

Queste le parole del candidato sindaco Luigi Baiano che ha aperto la campagna elettorale a piazza Trieste e Trento.

Alla presentazione delle liste anche i candidati di Insieme per Marano, una Nuova Marano, Idea Marano.

“La coalizione che mi sostiene – ha spiegato Luigi Baiano – è formata da liste civiche, tutte composte da persone che hanno deciso di mettersi al servizio della nostra Marano.

In questi anni appena trascorsi, le vecchie amministrazioni hanno maltrattato la città, portandola agli onori della cronaca solo per episodi negativi e cattiva gestione delle pubbliche istituzioni.

Siamo stanchi delle dinamiche di partito, per noi non esiste più destra o sinistra: esiste la possibilità di unire le forze e le esperienze e ripartire da qua.

Insieme ce la possiamo fare”.

