Corruzione, l’arresto del giudice di Latina: soldi, gioielli, abbonamenti all’Olimpico

L’inchiesta è partita con una denuncia che segnalava condotte poco trasparenti nella gestione dei beni sequestrati da parte degli amministratori giudiziari e del coadiutore: oggi, dopo le indagini, sono state seguite tre ordinanze di custodia cautelare all’interno del Tribunale di Latina. Sono finiti in carcere la giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota e il consulente Silvano Ferraro. Per l’imprenditrice Stefania Vitto, invece, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Nei loro confronti pendono le accuse di corruzione ed induzione indebita a dare e promettere utilità: avrebbero garantito incarichi ad amici in cambio di soldi, gioielli e abbonamenti allo stadio. Oltre a loro, per gli stessi motivi, sono indagate a piede libero altre due persone, professionisti coinvolti negli affari dei tre.













