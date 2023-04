Amministrative Marano, la campagna che non decolla. Tanti candidati poco empatici e troppe “zelle”

186 Visite

La campagna elettorale è un po’ fiacca, non decolla. E’ vero, siamo solo all’inizio, ma tutto lascia presagire che non ci saranno eccessivi fuochi d’artificio. Alle precedenti consultazioni, quelle di cinque anni fa o con quelle che si tennero ancor prima (lo scontro Liccardo-Bertini), quello tra Cavallo, Scotto e lo stesso Bertini, i toni furono di gran lunga più accesi.

E’ un bene? E’ un male? Dipende dai punti di vista. Dipende cosa si intende per toni accesi. Il clima di oggi sa un po’ di melassa: i candidati sindaco, almeno sei su otto di quelli in campo, non ispirano grandi simpatie. Alcuni di loro, inoltre, sono pressoché degli illustri sconosciuti. Le liste elettorali, poi, come evidenziato in più articoli, sono piene, zeppe di vecchie volpi della politica locale o di qualche cosiddetto “impresentabile” (abbiamo a più riprese spiegato il significato del termine), riciclato o trasformista. Ragion per cui molti candidati sindaco (avendo il “mariuolo in corpo”) preferiscono non alzare i toni per non essere (a loro volta) vittime di attacchi.













