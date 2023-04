Napoli, il nubifragio e l’ennesima tragedia sfiorata al corso Vittorio Emanuele

119 Visite

Poco fa si è abbattuta su Napoli e provincia una vera e propria bomba d’acqua che sta causando numerosi danni. Al corso Vittorio Emanuele è sprofondato parte del parco Comola Ricci, la voragine ha risucchiato un’auto. Parte della strada è letteralmente sprofondata e la voragine che si è creata ha letteralmente inghiottito un’auto con una persona di 87 anni alla guida. Solo il pronto intervento dei carabinieri ha consentito di salvare l’uomo ed estrarlo dall’auto illeso. A Bagnoli, invece, esattamente in via Giusso, un tombino è “saltato” e la strada, di conseguenza, si è completamente allagata. Il tombino è ora invisibile e rappresenta un grave pericolo per la circolazione.













