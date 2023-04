Marano, l’ex Polverino Brunitto si laurea in carcere

212 Visite

Alessandro Brunitto, ex esponente del clan Polverino, si è laureato in carcere. Brunitto, cognato del pentito Giuseppe Simioli, fu arrestato sette anni fa in quel di Lusciano, in provincia di Caserta, la sua città d’origine.

Brunitto, prima di entrare nella cosca di Marano, era dipendente dell’Aeronautica (si era licenziato più di quindici anni fa) ed era poi diventato un referente di Simioli.

Parentele scomode, insomma, e col tempo Brunitto, sposato con una Simeoli, non seppe resistere al fascino di alcuni traffici: slot, poi droga, senza mai entrare però nel gruppo di fuoco del Barone.

Brunitto è imparentato anche con Luigi Simeoli, ex vicesindaco di Marano, in carcere per molti anni e da un paio in libertà.

Ieri, dopo sette anni di detenzione, l’uomo ha concluso il suo percorso universitario intrapreso dietro le sbarre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS