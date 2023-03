Elezioni Marano, centrodestra: ennesima fumata nera

93 Visite

Centrodestra, ancora una fumata nera. Ieri sera nuovo incontro: i partiti della coalizione, per l’ennesima volta, hanno proposto candidati diversi: Fdi ancora per Teresa Giaccio (come scriviamo da settimane nonostante le banali smentite di qualcuno), Lega per Teresa Frecciarulo e Forza Italia per Nicola Moio, ex consigliere. Tutto da rifare, insomma, anche se l’entourage di Giaccio e la stessa ex consigliera spingono per una candidatura. I tre partiti si rivedranno nel fine settimana. Per ora l’opera di mediazione di Michele Schiano non ha sortito effetti.













