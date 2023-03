Marano, dopo il flop Galeota nuovi annunci dei commissari sui beni confiscati

122 Visite

I due beni confiscati alla camorra a Piazzale Dalla Chiesa e alla Cesina ospiteranno un nuovo asilo comunale e un centro per accogliere soggetti affetti da autismo. Un investimento totale di circa 800mila euro finanziato con i fondi PICS della programmazione europea.

Grazie all’impegno della Commissione Straordinaria e al lavoro dell’ufficio tecnico del Comune di Marano, è stata scongiurata la perdita delle risorse assegnate all’ente. La progettazione dei due interventi è già pronta e in fase di approvazione per poi procedere all’affidamento dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili.

La scelta è stata quella di investire, tra gli altri, in due progetti dal grande valore sociale con il fine di assicurare maggiori servizi alle famiglie e ai soggetti fragili. Sul territorio del Comune di Marano, l’azione della Commissione Straordinaria di lotta alla camorra e in favore della diffusione della cultura della Legalità raggiunge un altro risultato concreto ed importante.

Nota stampa Comune.

Purtroppo, dopo gli annunci dei mesi scorsi, rivelatisi non corretti di Masseria Galeota (bene abusivo e non confiscato come qualcuno del Comune erroneamente si ostina a dire), e le incessanti sollecitazioni mediatiche, ora il Comune dirama altre note con le quali tenta di dimostrare che qualcosa si sta facendo o si farà sui beni confiscati. Ne prendiamo atto, ma restano tante incognite: che fine hanno fatto le revoche delle assegnazioni dei beni di cui alcune associazioni non usufruiscono da anni? Alla Cesina, nell’ex Sime, saranno spostati gli studenti di San Rocco o ci verrà un asilo nido come viene oggi comunicato? Nella struttura di Piazzala Dalla Chiesa, che già 12 anni fa doveva ospitare un asilo nido comunale, sono stati già sperperati centinaia di migliaia di euro di fondi Fesr 2007-2013. Quali certezze abbiamo per il futuro sulla corretta gestione dei nuovi fondi?

La Redazione













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS