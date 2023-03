Marano, postazioni primo soccorso spostate a Qualiano dal 1 aprile

265 Visite

Le postazioni di primo soccorso di Marano, in pratica due ambulanze, saranno spostate, a partire dal 1 aprile, nel territorio di Qualiano. L’Asl Napoli 2 nord lo ha comunicato ufficialmente all’associazione di volontari (Misericordia) da vent’anni in servizio nella città di Marano. Le ambulanze in questione servono anche i comuni di Calvizzano, Mugnano, Villaricca e Melito. L’azienda necessità avrebbe necessità dei locali di Marano in cui oggi sono ospitati i volontari. In altri comuni limitrofi a Marano non è stata trovata o messa a disposizione una sede adeguata che potesse accoglierli.













