Suio Terme, carabiniere spara e uccide direttore d’albergo, poi ferisce una donna: lei era l’amante di entrambi

Una sparatoria a Suio Terme, la frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Carabinieri, polizia e ambulanze del 118 sono partite alla volta del centro montano noto per i suoi stabilimenti termali. Un carabiniere, Giuseppe Molinaro, ha sparato uccidendo un uomo, Giovanni Fidaleo 60enne direttore d’albergo, e ferendo gravemente una donna di 40 anni, ora ricoverata in codice rosso al Gemelli di Roma dove è stata operata e resta in prognosi riservata.

Il carabiniere poi è fuggito per costituirsi successivamente a Capua, in provincia di Caserta, dove prestava servizio.

Secondo la ricostruzione la donna aveva da tempo una relazione con il carabiniere e, lavorando nella struttura alberghiera, aveva avuto modo di conoscere il direttore. Secondo quanto risulta aveva una relazione anche con lui e per questo il militare oggi ha perso la testa. In una foto postata ieri la donna si è fatta un selfie in divisa, era una vigilante, proprio mentre alle sue spalle passa un’auto dei carabinieri. Un amico ha commentato: «Hai colto l’attimo» e lei aveva risposto: «Per questo l’ho fatta».

La donna è rimasta ferita all’addome e al torace. La dinamica, i ruoli e il movente sono ancora da chiarire. I sanitari del 118 hanno chiesto l’intervento di un’eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo di Suio per portare via la donna ferita. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Castelforte, Angelo Pompeo: «Ho visto passare talmente tante auto delle forze dell’ordine che ho preso l’auto e sto andando a vedere» ha detto pochi minuti fa il primo cittadino.













