Il drammatico incidente di Guidonia, due aerei militari si scontrano e precipitano: uno finisce tra le case, l’altro in un campo. Morti entrambi i piloti

Un drammatico incidente, una collisione in volo tra due aerei nel corso una esercitazione che solo per l’eroismo di uno dei due piloti deceduti non si è trasformata in una sciagura con molti morti. È quanto avvenuto poco prima di mezzogiorno a Guidonia, centro alle porte di Roma, dove due velivoli del 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, per ragioni ancora da accertare, si sono scontrati nella fase che precede l’atterraggio.













