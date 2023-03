ROTARY, AL VIA GLI SCREENING CARDIOLOGICI GRATUITI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEI TERRITORI A NORD DI NAPOLI

106 Visite

Nell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Sant’Antimo, con il patrocinio morale dell’Asl Napoli 2 Nord, prende il via, per la seconda edizione, l’iniziativa “il Futuro Nel cuore” sostenuta e promossa dal Rotary Club Afragola Frattamaggiore “Le Porte di Napoli”.

L’iniziativa prevede uno screening cardiologico, gratuito, rivolto alla popolazione scolastica dei Comuni compresi nell’area a nord di Napoli e rientranti territorialmente nel Club.

“Il Futuro nel Cuore” giunge alla sua seconda edizione a seguito dello stop forzato, a causa della diffusione del Covid e la conseguente chiusura delle scuole. Sarà come per la scorsa edizione il Prof. Marco Mucerino, cardiochirurgo pediatrico, a visitare gratuitamente bambini e ragazzi. Martedì 7 Marzo l’equipe sarà presente nell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Sant’Antimo che ha entusiasticamente accolto l’iniziativa promossa dal Presidente in carica dell’anno rotariano, Senofonte Demitry e da tutto il suo club, con la presenza nell’istituto del Past President Gianluigi Di Ronza, accompagnato anche da alcuni membri del Club Interact impegnati nella promozione della proposta, con la Presidente Giuliana Giametta ed il Presidente del Parlamento studentesco e membro dell’IntERACT Giovanni Paolo Di Ronza.

La scuola ha, con il Dirigente Scolastico Giuseppe Schiavone, il suo staff e la professoressa Maria Rosaria Casolaro, offerto una stanza che il Rotary Club ha provveduto ad allestire con tutta la strumentazione necessaria per effettuare le visite a tutti gli alunni cui è stata fornita una richiesta di autorizzazione per la partecipazione e che ha visto un ampio consenso ed una folta condivisione.

Si partirà dalla scuola dell’infanzia sino ai ragazzi della terza media. Bambini e ragazzi saranno accompagnati dai membri del club e da una squadra di animatori che renderanno armonica e gioiosa l’attesa.

Questa iniziativa si inserisce nel fitto programma elaborato dal Rotary Club Afragola – Frattamaggiore Le Porte di Napoli e presentato a tutti già a Luglio in occasione del passaggio di consegne al nuovo Presidente.

Il Rotary è impegnato su diversi fronti: dalla tutela dell’ambiente, alla diffusione di una cultura della pace, la protezione di madri e bambini, la diffusione dell’istruzione, lo sviluppo delle economie locali e la prevenzione delle malattie. Le malattie non si possono soltanto scongiurare ma è necessario educare alla prevenzione e fornire gli strumenti giusti alla comunità e soprattutto ai meno abbienti affinché se ne possa contrastare la diffusione e l’aggravamento.

