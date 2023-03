Castel dell’Ovo resterà chiuso per due anni

124 Visite

Castel dell’Ovo resterà chiuso per i prossimi due anni. La scritta che campeggia sul sito del Comune di Napoli dal 4 gennaio scorso: «Chiuso fino a data da destinarsi» ha suscitato perplessità e preoccupazioni. Ma la realtà supera di gran lunga – e in peggio – l’immaginazione. Il castello è completamente abbandonato: erosione e degrado del tufo, infissi e impianti da rifare, infiltrazioni d’acqua e problemi di sicurezza connessi alle aperture non protette dei cannoni verso l’esterno. Si è resa dunque necessaria la chiusura dell’intero castello – dopo diversi stop and go a causa di numerosi crolli della parte muraria – «per una questione di sicurezza» chiariscono dal Municipio. Intanto dal 4 gennaio ad oggi gli unici eventi si sono tenuti nella sala Italia, come la mostra itinerante “Ocean&Climate Village” che durerà fino al 12 marzo. Tutte le altre zone sono interdette al pubblico.













