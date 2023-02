Amministrative 2023, MaranoLab: “Lavorare per una coalizione civica”

99 Visite

Marano Lab ha promosso un confronto pubblico a partire dal libro di De Magistris, La sinistra riformista in macerie, che ha visto aprirsi un interessante dialogo tra vari protagonisti della vita politica cittadina.

Nel corso della discussione sono emersi alcuni punti cruciali per avviare un rinnovamento della vita politica cittadina. Il primo punto emerso è la consapevolezza che la città attraversa un grado di degrado civile che va contrastato con la buona politica. Quasi tutti i partecipanti hanno convenuto che al primo posto di ogni iniziativa politica deve esserci l’amore per la città, quindi l’impegno politico disinteressato al servizio della comunità. Un altro punto su cui c’è stata una ampia convergenza è la consapevolezza della necessità di superare un confronto sterile frutto di una contrapposizione ideologica che ha poco a che vedere con i gravi problemi che interessano la città.

A partire da questa consapevolezza, è emersa forte la necessità di aprire un dialogo con i cittadini sull’individuazione dei problemi che affliggono la nostra comunità e le proposte per superarle. In questo quadro si è evinto che la discussione sui probabili candidati sindaci è sterile e infruttuosa. Dal confronto franco e stimolante è affiorata l’idea che la discussione sul programma è propedeutica a quella sul sindaco e la sua squadra, in relazione ai nodi programmatici vanno individuate le competenze per affrontarli lavorando alla costruzione di una coalizione civica – intendendo civica nel senso nobile di politica per la città – che riesca a mettere insieme le migliori risorse che ha Marano, per avviare una politica di salute pubblica e rendere la città un luogo vivibile per la cittadinanza.

Su questi temi Marano Lab continuerà il suo impegno super partes al servizio della città e si

propone come promotore di un percorso di confronto tra tutti quelli disponibili ad impegnarsi in un progetto al servizio di Marano con passione e disinteresse e per restituire alla nostra città la giusta dimensione e dignità all’interno dell’area metropolitana della città di Napoli.

