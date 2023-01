De Luca oltre ogni limite: “Io mi candiderò in eterno, altro che terzo mandato”

130 Visite

«Nessun tetto ai mandati, o mettiamo tetti a tutti quanti, sarebbe demenziale ma coerente, oppure non si capisce il tetto». Lo ha affermato a Venezia il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro di Confindustria, a proposito dell’abolizione del tetto alla rielezione negli Enti locali.

Per De Luca «la parola sia dei cittadini, poi possano decidere per un mandato o sostenere qualcuno che risolva qualche problema. Bisogna valutare nel merito l’azione di Governo, c’è solo demagogia. Io mi ricandiderò in eterno, dipende dalla salute», ha concluso.

L’autonomia differenziata «non è problema contabile, ma ideale» il punto è «se crediamo nell’unità del Paese o diamo per scontato che il discorso è chiuso. Io sono tra coloro che credono nell’unità del Paese”.













