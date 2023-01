Marano, crateri a ridosso delle scuole di San Rocco e Papa Luciani. Basta attese, l’ente comunale intervenga

135 Visite

La situazione è ormai insostenibile, in tanti punti del territorio, come è noto, ma anche e soprattutto nei pressi di due scuole: quella di San Rocco e la Papa Luciani di via Marano-Pianura. Crateri, voragini, la sicurezza per automobilisti e bimbi è ormai un optional. Bisogna intervenire quanto prima, il Comune – che ha disposto qualche sporadico intervento – non deve perdere altro tempo. Protestano, intanto, genitori e pendolari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS