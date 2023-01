GIUGLIANO: “Devo difendermi!”, coltelli e un manganello sequestrati a giovanissimi. Città al setaccio dei carabinieri

71 Visite

Due coltellini ed un manganello, addosso a 3 ragazzi tra i 17 e i 25 anni. Tutti denunciati per porto abusivo di armi. Questo e altro in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa e della sicurezza stradale organizzato dai Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania. Durante i controlli denunciate altre 3 persone della zona. Si tratta di un 47enne, un 53enne, un 46 enne e tutti risponderanno di guida reiterata senza patente. Più di 30 i conducenti sanzionati, per diverse violazioni, molte per guida senza assicurazione e guida senza revisione, per un importo complessivo di 62mila euro. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS