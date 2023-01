Sesso con studente minorenne, preside finisce in carcere

152 Visite

È finito nel super carcere di Lanciano dove dovrà scontare la condanna ormai definitiva: l’altro ieri sera la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Marcello Rosato, il docente e dirigente scolastico lancianese condannato a tre anni e mezzo di reclusione il 21 settembre del 2021 perché accusato di atti sessuali con un alunno all’epoca minorenne (e che oggi ha 22 anni) con abuso dei poteri connessi alla sua funzione. E ieri mattina poco dopo le 11 al docente è stato notificato l’ordine di carcerazione. Una sentenza che per Rosato, già sospeso, oggi significa anche interdizione perpetua dall’insegnamento. Nel processo era stato condannato in continuazione con il patteggiamento a un anno e 6 mesi dinanzi al Gip del Tribunale dell’Aquila nel procedimento che lo vedeva accusato di prostituzione minorile per aver fatto sesso a pagamento con un ragazzino di 16 anni.













