REGIONE, I PROVVEDIMENTI DI GIUNTA

CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

In linea con gli interventi e le iniziative precedenti, la Giunta nella seduta di oggi ha programmato le risorse per il fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. L’obiettivo è quello di mettere in campo interventi di formazione, educazione e informazione volti a prevenire tali fenomeni.

TURISMO, ACQUISITO ELENCO ISTAT DEI COMUNI COSTIERI

La Giunta ha adottato il Piano, definito dall’Istat, di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) con finalità turistico-ricreative. Il Piano ha funzioni di indirizzo ed è volto a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni dei Comuni preposti al rilascio, rinnovo e variazioni delle concessioni demaniali marittime.

PROROGA CANONI LOCAZIONE ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA

La Giunta ha approvato il Regolamento della nuovo disciplina per l’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. In particolare si proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore della nuova disciplina di calcolo dei canoni di locazione.













