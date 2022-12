REGIONE. BENI CONFISCATI, I PROGETTI DEL PNRR: RISULTATO POSITIVO PER LA CAMPANIA

96 Visite

«Registriamo grande soddisfazione – dichiara l’assessore Mario Morcone –, scorrendo la graduatoria approvata dall’Agenzia per la coesione, in riferimento al finanziamento dei progetti di riuso e valorizzazione dei beni confiscati, previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza».

La Regione Campania ha ottenuto, infatti, 107 milioni circa per 73 progetti di recupero su un totale di 300 milioni disponibili. In particolare, la Città metropolitana di Napoli 29milioni circa; le province di Avellino circa 5 milioni; Benevento 2 milioni e mezzo; Caserta 56 milioni e mezzo e Salerno 15 milioni. Spicca, nel complessivo, la performance del risultato di Agrorinasce srl, di cui è socia la Regione Campania assieme a cinque piccoli Comuni del casertano, che ha visto finanziati tutti i progetti presentati per un totale di 16 milioni.

«Saremo vicini a tutti i Comuni – continua l’assessore – per sostenerli ed aiutare, quando è necessario, le realizzazioni che hanno programmato e che ridanno nuovo slancio economico e opportunità alle comunità ferite dai soprusi della criminalità camorristica».

