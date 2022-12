Melito e Rione Alto, alto impatto della polizia e arresto

149 Visite

Alto impatto a Melito.

Ieri gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Melito di Napoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 90 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, controllati 38 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per utilizzo di telefono cellulare durante la guida e sorpasso non consentito.

Napoli, 20 dicembre 2022

Rione Alto: tenta di rubare un’auto. Arrestato.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Gabriele Jannelli per la segnalazione di una persona che armeggiava su una macchina in sosta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo accanto all’auto segnalata trovandolo in possesso di tre chiavi idonee allo smontaggio di parti di autovetture; inoltre, hanno verificato che l’auto presentava il baule aperto, mentre la maniglia anteriore sinistra e il nottolino d’accensione erano stati danneggiati.

F.D.C., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato.













