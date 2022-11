La voce. I giardinetti di via Bruno, a Marano, l’ennesimo albero crollato e l’inerzia del Comune

Ormai anche la benché minima manutenzione è affidata all’iniziativa privata di pochi volontari, che tengono ancora cura del campo di bocce, della zona adibita ai cani, e del taglio dell’erba e la raccolta dei rifiuti.

Questo piccolo spazio verde, che viene utilizzato da quanti amano fare attività ginnica all’aria aperta, e da ragazzi e bambini che possono giocare lontano dal traffico cittadino, potrebbe offrire molto di più e fungere da vero e proprio punto di aggregazione per famiglie, ma col passare del tempo vengono a mancare sempre più servizi, come il bar che ha chiuso già da qualche anno, le panchine divelte, i canestri mancanti nei campi di basket, gli alberi che non vengono rimpiazzati (nelle immagini allegate si notano ancora le radici di un altro albero crollato qualche anno fa), la pulizia costante, la potatura, il taglio dell’erba,…

Tutto sommato non ci vorrebbe molto, a rendere più vivibile questo paese.