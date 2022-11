Mondiali Qatar, ancora una tegola per la Francia: Benzema non ce la fa

95 Visite

La Francia in questi ultimi due mesi ha perso per infortunio il portiere Maignan, i centrocampisti titolari Pogba e Kante e negli ultimissimi giorni, quando erano stati già convocati, Kimpembe e Nkunku. Ma proprio in extremis, a tre giorni dall’esordio con l’Australia, ha dato forfait anche Karim Benzema. Una perdita enorme se si considera che il bomber è il Pallone d’Oro in carica. Deschamps ha perso sei potenziali titolari e senza Benzema dovrà provare a chiudere tra le prime quattro. Sarà una impresa, anche se i talenti non mancano. Ma adesso i pensieri vanno tutti a Benzema, che vede sfumare ancora un Mondiale.













