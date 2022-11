Villaricca, un sorriso per Natale: volontari e parrocchie in prima linea

25 Visite

Ieri mattina, dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia per cui tutto era fermo, le parrocchie di S.Rita e San Francesco d’Assisi, grazie al gruppo di volontari che si sono impegnati, hanno ripreso la raccolta alimentare all’ingresso dei supermercati di Villaricca in favore delle famiglie che oggi vivono in difficoltà. Con il contributo di tante persone che hanno donato alimenti di vario genere, permetterà a tante famiglie di vivere un santo Natale con un sorriso in più ed amare la propria città.

