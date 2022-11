Marano, viabilità caos nel centro storico. Ancora una proposta dai commercianti: riaprire via Annunziata

152 Visite

Sono un commerciante storico di via Roma, Marano cade a pezzi come un vecchio presepe. In relazione alla proposta di aprire al doppio senso di marcia via Merolla per consentire alle auto di transitare per via Di Somma, ritengo possa essere appetibile ma credo che se riapriamo via Annunziata, mettendo in sicurezza quell ala dell’ex monastero Santa Maria delle Grazie chiuso da anni, forse si potrebbe fare anche meglio. Ci lamentiamo dandoci ragioni tra noi. Ma dobbiamo essere uniti e denunciare continua ad esserci dissesti e disagi. Auguro buon lavoro a tutti e che Marano ritorni ad essere l’appendice del Vomero.

CIRO (Marano)

E noi aggiungiamo: e corso Vittorio Emanuele?













