CASTEL VOLTURNO: Carabinieri arrestano 2 persone per armi e droga. Sequestrata pistola a salve modificata per sparare e uccidere

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per detenzione di arma clandestina e droga Ivan Ambra e Immacolata Cuccurullo, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella loro abitazione di Castel Volturno, i militari hanno rinvenuto 44 grammi di cocaina, 292 di hashish e4 di marijuana. Con la droga anche un bilancino elettronico per pesare con precisione le dosi da smerciare.

E ancora una pistola a salve Bruni modificata per sparare colpi calibro 6.35mm, completa di serbatoio e due proiettili. In casa anche 4580 euro in contante ritenuto provento illecito.

Ambra è stato portato in Carcere a Santa Maria Capua Vetere, Cuccurullo sottoposta ai domiciliari. Entrambi sono in attesa di giudizio.

AMBRA IVAN (NATO A POZZUOLI –NA- IL 2.08.1997, RESIDENTE IN AVERSA

CUCCURULLO IMMACOLATA NATA A NAPOLI IL 18.04.1999, RESIDENTE IN CASTEL VOLTURNO













