La voce del cittadino. Marano, via del Mare è un incubo per i pedoni. Nel fine settimana anche peggio

Gentile direttore, via del Mare è ormai impraticabile. Sia per la presenza di una folta vegetazione che i proprietari di ville e case non vogliono in alcun modo rimuovere, sia per la sosta – soprattutto nei fine settimana – di decine e decine di auto finanche sui marciapiedi a ridosso di locali. Una situazione insostenibile, denunciata tante volte. Naturalmente, di sera, non si vede un’anima viva: un vigile, un carabiniere o chiunque altro che possa mettere un po’ d’ordine.

Nello (Marano)













