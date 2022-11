Villaricca, coniugi pusher con reddito di cittadinanza: subito scarcerati, per loro 4 mesi con pena sospesa

84 Visite

Venticinque dosi di hashish e cinquantadue bustine utilizzate per la vendita al dettaglio dello stupefacente. I carabinieri della stazione di Villaricca, al termine di una perquisizione domiciliare avvenuta nella giornata di venerdì, hanno arrestato Luigi De Rosa, 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, e sua moglie, una 35enne incensurata. Entrambi sono percettori di reddito di cittadinanza. Processati per direttissima, i coniugi sono stati condannati a quattro mesi di reclusione dal giudice del tribunale Napoli nord Luigi Montariello. Pena sospesa per i due pusher, difesi dall’avvocato Luigi Poziello, già a piede libero dalla giornata di ieri. Il pubblico ministero aveva chiesto per entrambi una condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione. La coppia è stata segnalata all’Inps per la revoca del sussidio economico.













