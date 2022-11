Il superbonus ha creato un buco nei conti pubblici di 38 miliardi di euro e ha favorito i ceti medio-alti

144 Visite

“Il superbonus – ha spiegato il premier Giorgia Meloni – nasceva meritoriamente per mettere a posto la nostra economia dopo la pandemia, ne abbiamo condiviso la finalità ma il modo in cui è stata applicata ha creato diversi problemi. Dico a chi ne ha fatto la campagna elettorale parlando di gratuità che la misura pesa per 60 miliardi di euro sulle casse dello stato e quindi dei contribuenti, con un buco rispetto alla previsione che era stata fatta di circa 38 miliardi”, ha premesso Meloni, che ha aggiunto: “Non ha funzionato che la copertura al 110% ha creato una deresponsabilizzazione: non ci si è chiesti se il prezzo dei lavori era congruo e questo ha portato a un aumento dei prezzi delle materie prime. Inoltre il beneficio è andato prevalentemente a favore dei ceti medio-alti”.













