Savoia (Fdi): Il sindaco di Bacoli ha inaugurato un ponte senza il collaudo mettendo a rischio l’incolumità dei bambini

Un pontile inaugurato senza il collaudo, un atto superficiale che ha messo a repentaglio l’incolumità di decine di bambini. E’ quanto denuncia il capogruppo di Fratelli d’Italia di Bacoli Nello Savoia in seguito all’acquisizione degli atti relativi all’installazione di due pontili sulle foci del lago di Miseno. Secondo quanto si evince dal documento tecnico, infatti, al 19 ottobre scorso non erano stati ancora effettuati i collaudi statici propedeutici all’apertura al pubblico dei pontili. Nonostante ciò, nella mattinata del 19 ottobre il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione decise di non attendere l’intervento dei tecnici e aprì i pontili al pubblico durante un’inaugurazione che coinvolse gli studenti delle scuole del territorio.

“Pur di fare audience e accaparrarsi like, di cui da tempo si nutre, il sindaco di Bacoli venderebbe l’animo al diavolo -afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia Nello Savoia – Ha inaugurato quel ponte portandoci su decine di bambini esponendoli a un grave rischio. Invierò tutto alla polizia municipale e agli organi preposti. -conclude Savoia- La legge non può essere continuamente violata e spero che qualcuno al più presto intervenga













