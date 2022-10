Reddito di cittadinanza, truffe per 300 milioni: 30 mila sono i denunciati

Molto più impattante fu il caso dello scorso anno. A Palermo la Finanza riuscì a scovare 145 persone destinatarie della misura, su cui pendevano condanne per mafia. Tra queste, alcune furono persino indagate a suo tempo addirittura da Giovanni Falcone. E la sorella del magistrato ucciso da Cosa Nostra, Maria, fece bene a intervenire pubblicamente: «Stupisce – tuonò – che con gli strumenti tecnologici oggi a disposizione, che consentono di incrociare i dati delle diverse amministrazioni dello Stato si arrivi ad accertare irregolarità di questa gravità solo dopo molto tempo». E poi, scendendo nel cuore della casistica, non si dimenticano casi «minori», ma comunque indicativi di un fenomeno. Per esempio quello di un ragazzo, ufficialmente disoccupato, ma produttore di Dvd taroccati. O di una donna, 90 anni, con pensione di cittadinanza ma titolare di contratti di assicurazione sulla vita per quasi un milione di euro.

Al di là della casistica da Mattinale della Questura, interessano anche i numeri. Nello scorso giugno, la Guardia di Finanza diffuse un lungo documento su tutte le varie truffe realizzate contro lo Stato, tra chi froda sulle pensioni, chi sugli appalti, chi su vari bonus. In un periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 31 maggio di quest’anno. Ebbene, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, gli illeciti ammontavano a 288 milioni di euro, con 29 mila persone denunciate. 171 milioni sono state le risorse illecitamente percepite, mentre 117 sono stati richiesti ma non riscossi. Nei 17 mesi precedenti, si calcolarono 5.900 denunciati per 63 milioni, ottenuti oppure semplicemente richiesti. È vero che il totale delle casistiche analizzate dalla Guardia di Finanza porta a un ammontare di 6 miliardi di denaro portato via alla comunità. Ma questa non è una buona ragione per lenire il fastidio che questa triste antologia, fisiologicamente, suscita in chi lavora e non aspetta mancette dallo Stato.