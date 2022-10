Napoli: ladri di Palladio. Carabinieri arrestano 42enne

223 Visite

È l’una di notte quando i Carabinieri della stazione Napoli Marianella percorrono via Piscinola.

In quegli istanti i militari notano un uomo che sta rubando la marmitta da un’auto parcheggiata e lo sta facendo con un flex.

L’obiettivo era il tanto agognato palladio contenuto all’interno del catalizzatore, ma l’uomo – il 42enne Mario Forte* già noto alle forze dell’ordine – non ha fatto in tempo e i militari lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento a piedi.

L’arrestato è in attesa di giudizio.

* NATO A NAPOLI 16 NOV 1980













