Meloni gela Speranza: sì alla commissione sul Covid

Il discorso con cui Giorgia Meloni ha presentato le sue linee programmatiche e “licenziato” il “modello Speranza” per la gestione della pandemia era stato chiaro: “Qualcosa” negli ultimi due anni “non ha funzionato” e quindi non solo “non replicheremo” l’approccio adottato dal Conte II e da Draghi, ma “faremo chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica”. Tradotto: commissione di inchiesta sul covid. Le parole si sono già tradotte in fatti: tre giorni fa FdI ha già depositato la proposta di legge a prima firma Galeazzo Bignami e già si annusano accordi con un pezzo della minoranza.

Prima di tutto le notizie. La prima – dicevamo – è che Fdi ha formalizzato la proposta, come anche la Lega e Italia Viva. La seconda invece riguarda la tipologia di Commissione: si tratterebbe di una Bicamerale di Camera e Senato. La terza è ancor più succulenta: fonti di Fratelli d’Italia fanno sapere al Giornale che “non è escluso” che la presidenza dell’eventuale commissione “possa andare a Italia Viva”. Cioè al partito di Matteo Renzi, il quale ieri nel suo discorso sulla fiducia al Senato si è mostrato “morbido” verso Meloni e molto più duro verso il Pd. “La Commissione d’inchiesta del Covid dovrebbe essere guidata da uno di Fratelli d’Italia non da uno nostro. – ha replicato però l’ex premier – Ho tutto l’interesse ad avere la Commissione ma se devo essere onesto intellettualmente è più giusto che la guidi chi era all’opposizione”. Vedremo.

La proposta di legge è identica a quella depositata l’anno scorso. Ma che rimase lettera morta. Anzi, peggio: la maggioranza pensò di istituirne una













