CASTELLONE, M5S: “Noi opposti alla destra e a De Luca”

La senatrice Mariolina Castellone e il consigliere regionale Gennaro Saiello: “Faremo opposizione responsabile in Parlamento e con ancora maggiore slancio in Consiglio regionale della Campania” “La campagna elettorale è finita ma i portavoce del Movimento 5 Stelle continuano a stare sui territori e ad incontrare i cittadini per raccontare la visione di futuro della nostra forza politica. Saremo opposizione in Parlamento e continueremo ad esserlo, con ancora maggiore slancio, in Consiglio regionale della Campania. Combatteremo per portare avanti le nostre idee ma saremo responsabili. Questa destra è già partita con il piede sbagliato, spaccata e mettendo a capo di Camera e Senato due profili discutibili, che nulla hanno in comune con la nostra storia e i nostri valori”. Dichiarano la senatrice del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone e il consigliere regionale Gennaro Saiello a margine di un incontro con attivisti e simpatizzanti al Castello Ducale di Marigliano, a cui hanno partecipato anche la deputata Carmen Di Lauro e il senatore Raffaele De Rosa.