Marano, alla Socrate-Mallardo premiate le Eccellenze

L’altro pomeriggio. nell’auditorium del Comprensivo Socrate-Mallardo, dopo due anni di sospensione per emergenza Covid, si è tenuta la ormai più che decennale” festa delle eccellenze”. GLI alunni premiati per aver raggiunto livelli di apprendimento complessivo pari al 10-10 e lode a conclusione dell’ anno scolastico 2021/22 sono stati 19 del segmento primaria e 70 del segmento secondaria di primo grado ( già scuola media ) La premiazione organizzata magistralmente dalle Prof.sse Dominique Pellecchia e Daniela Ruggiero funzioni strumentali di Presidenza ha visto la partecipazione di un folto gruppo di genitori che hanno accompagnato i ragazzi premiati. Tra i ragazzi premiati molto emozionante è stata la presenza di un alunno ” speciale” ha dimostrazione che la scuola fa dell’inclusione un obiettivo d’eccellenza. Pregnante d’ amore per la formazione degli allievi è stato l’ intervento del Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Formichella che ha ribadito come il docente dev’essere una guida allo stimolo della curiosità del sapere ,per la crescita psico- fisica – intellettuale del futuro cittadino. La Preside ha poi elogiato e ringraziato le famiglie e i docenti per l’ amore profuso nell’ opera formativa-educativa per l’ armoniosa crescita dei ragazzi. L’ incontro è stato l’ ennesima dimostrazione che sul territorio di Marano opera una struttura educativa capace di formare le future generazioni alla coscienza della legalità e della moralità socio-culturale. Formazione che dovrà riscattare in un futuro a medio e lungo termine un territorio per anni definito fucina della camorra ma che culla in esso un oasi di cultura atta alla formazione della legalità e della moralità del futuro cittadino, quale è l’ Istituto Comprensivo Socrate-Mallardo.

Michele Izzo