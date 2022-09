108 Visite

Niente raccolta dell’umido, e non è la prima volta, nelle zone a ridosso con Quarto, via Pio La Torre e via Bachelet. I controlli? Questi sconosciuti e la ditta continua a percepire per intero il canone mensile da parte del Comune. Con i commissari le cose sono decisamente peggiorate e in ogni senso.um













