Elezioni, Azione Marano: “Oltre 700 preferenze, si poteva fare di più ma è un buon inizio”

Un ringraziamento a tutti i maranesi che con oltre 700 preferenze hanno creduto ed espresso a livello locale il proprio interesse ad un progetto, quello del #TerzoPolo, nato in poco tempo ed a ridosso delle elezioni e che si è posto sin dall’inizio l’obiettivo di aggregare tutte quelle anime politiche popolari liberali e riformiste che non si riconoscono in una Destra sovranista e non accettano un Paese basato su sussidi e regalie.

Un gruppo politico composto da Azione ed Italia Viva a Marano che seppure giovane come formazione si è affacciato alla competizione nazionale supportando i propri candidati alla Camera ed al Senato discutendo con e tra la gente, ma soprattutto lottando in un territorio difficile dove da un lato è forte la diffidenza alle nuove e sane proposte politiche e dall’altro persiste il legame vivo con le forme di assistenzialismo e purtroppo di malaffare.

In politica si può e si deve fare sempre di più, per tanto il sostegno ricevuto in questa tornata elettorale non può che renderci ancora più responsabili e convinti che, nelle prossime settimane, bisogna impegnarsi maggiormente assieme a tutte quelle personalità perbene presenti a Marano, per crescere in credibilità ed autorevolezza tenendo a fuoco il target delle prossime sfide, ovvero le amministrative locali, che dovranno

essere il punto di partenza per una riappacificazione politica e soprattutto rilanciare la nostra comunità, da troppo tempo piegata su se stessa.

È SOLO L’INIZIO.

AZIONE MARANO













