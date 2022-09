NAPOLI: RASTRELLI (FDI), BENE APERTURA A MONDO CIVICO, NUOVE ADESIONI IN FRATELLI D’ITALIA

100 Visite

Quattro consiglieri attualmente in carica presso la Municipalità 7 di Napoli, seguiti da una decina di ex assessori e consiglieri del movimento politico “Cambiare si può, Moschetti presidente”, aderiscono al progetto politico di Giorgia Meloni.

Ne dà notizia, a margine di un incontro con i consiglieri in parola ed il Presidente della Direzione nazionale di FdI Edmondo Cirielli, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Napoli Sergio Rastrelli.

“Il mondo civico – afferma – guarda ormai con grande interesse a destra e si riconosce sempre più nel progetto politico di Fratelli d’Italia. In tutte le Municipalità cittadine stiamo valorizziamo chi coniuga idealità, esperienza amministrativa, e valore del territorio.

Ad aderire a FdI sono: Maurizio Moschetti, già Presidente di Municipalità ed Assessore Provinciale e i consiglieri municipali Rosario Loffredo, Giuseppe Scala e Jose Salomone,

“Un convinto ritorno a casa, – sottolinea Maurizio Moschetti -, avendo un trascorso in Alleanza Nazionale: in quello che è il difficile momento che sta attraversando il nostro Paese, occorre che vi sia realmente un vero cambio di rotta e l’unico leader che può garantirlo, che ha scelto di non far parte dei recenti e variegati governi dimostrando enorme coerenza, qualità indispensabile dal mio punto di vista per un politico, è Giorgia Meloni”.

“Saluto con grande piacere i nuovi e qualificati ingressi nel partito napoletano – ha sottolineato Edmondo Cirielli -. Stiamo registrando in tutta la Regione una grande voglia di partecipazione e un’adesione convinta al progetto di Giorgia Meloni premier”.













