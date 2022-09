103 Visite

Gentile direttore, su via Pendine-Casalanno è stato scritto di tutto: strada degli sversamenti di rifiuti, strada al buio, strada dissestata e disastrata, strada ignorata dal Comune. Ieri sera un motociclista ha avuto un incidente e per puro caso tutto è finito a lieto fine. Non chiediamo la luna, ma un minimo di normalità. Possibile che l’ente cittadino se ne sbatti altamente?

Anna (Marano)













