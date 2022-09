Caro energia, parla Mattarella: “Serve una risposta urgente da parte dell’Ue”

92 Visite

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio al Forum Ambrosetti di Cernobbio, lancia un importante monito all’Ue riguardo alla crisi energetica provocata dalla guerra tra Russia e Ucraina. “Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell’energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale. È necessaria e urgente una risposta europea all’altezza dei problemi. I singoli Paesi non possono rispondere con efficacia alla crisi” sottolinea il presidente.

“L’Europa è chiamata, ancora una volta, a compiere un salto in avanti in determinazione politica, integrazione, innovazione” prosegue Mattarella. Il capo dello Stato sottolinea come la guerra provocata dalla Russia stia mettendo a dura prova le nostre economie. “Il tradizionale Forum, organizzato da The European House – Ambrosetti, si svolge quest’anno in un contesto particolarmente gravoso. Il prolungarsi della guerra di aggressione in Ucraina, che la Federazione Russa ha avviato consapevole delle gravi ripercussioni e del drammatico impatto sulla vita dell’Europa e del mondo intero, sta mettendo alla prova le nostre coscienze di uomini liberi e desiderosi di pace, riflettendosi sulle nostre società ed economie”.













