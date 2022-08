Ischia, cameriere massacrato per un apprezzamento a una cliente, ma gli aggressori sbagliano persona e ora l’uomo rischia di perdere un occhio

499 Visite

Sono ore di attesa per Boris, il cameriere 49enne brutalmente pestato da due energumeni in un hotel di Ischia, lo scorso 21 agosto. L’uomo è stato preso a bottigliate nel ristorante di un noto albergo di Ischia e, dopo essere stato trasportato in elicottero dall’isola verde all’Ospedale del Mare, ora rischia di perdere completamente la vista da un occhio, nonostante abbiamo subito un intervento chirurgico d’urgenza al volto. Stando alla ricostruzione dei fatti pare che i due violenti abbiano picchiato l’uomo per via di un apprezzamento di troppo rivolto a una delle donne che era in loro compagnia. Ma gli amici di Boris raccontano che il 49enne, padre di famiglia, è vittima due volte, poiché non è stato lui a pronunciare l’apprezzamento non gradito, bensì un collega che gli somiglia. I criminali, però, non hanno dato tempo all’uomo nemmeno di aprir bocca per spiegare l’accaduto e lo hanno aggredito, appena uscito dalla cucina del ristorante, con una brutalità tale che nemmeno i colleghi sono riusciti ad intervenire per sottrarlo alle mani dei violenti.













