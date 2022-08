Arzano, servizio rifiuti: quante proteste. “Ma chi controlla?”

115 Visite

Camminando per le strade infatti, si presentano il alcuni punti montagne di spazzatura e rifiuti di ogni tipo abbandonati ovunque con alcune attività commerciali che non rispettano il calendario complice anche l’assenza di provvedimenti della sindaca e dell’assessore. I cittadini si prodigano per differenziarne le varie tipologie ma alla fine tutto rimane tristemente abbandonato sul territorio. Per non parlare dell’isola ecologica di via Cardarelli: sono mesi che mancano le grigie dell’acqua piovana diventate pericolose buche, l’area utilizzata per la movimentazione dei cassoni praticamente distrutta come gli stessi contenitori contenente i materiali, assenza di segnaletica e scale pericolosamente in bilico. A questo punto alcune domande sorgono spontanee: quali saranno i dati sulla raccolta rifiuti aggiornati a questi primi mesi dell’anno? Che cosa è cambiato? Di fatto, almeno a sentire le proteste sui social e i rifiuti accatastati per strada, assolutamente nulla e anzi, per la verità solo i gestori comunali del servizio. C’è qualcuno che dovrebbe controllare l’operato dell’azienda, quantomeno il rispetto essenziale del capitolato? Esiste un responsabile che avrebbe il compito di svolgere proprio questo tipo di controllo? Sono a disposizione relazioni, segnalazioni e verbali sullo stato di fatto della raccolta differenziata?

Ciro Espedito













