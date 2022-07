L’attentato alla ristopescheria di Peppe Di Napoli: Pianura sempre più nella morsa dei clan. Il titolare: Mai ricevuto richieste estorsive

311 Visite

Ha trovato la serranda danneggiata e le lastre di marmo all’ingresso lesionate da un’esplosione il dipendente della nota «Ristopescheria Di Napoli» del quartiere Pianura, zona che nei giorni scorsi è stata teatro di un maxi blitz della Squadra Mobile che ha sgominato due gruppi camorristici eseguendo 30 arresti. Quando il dipendente, alle 4 di ieri mattina, si è recato, come consuetudine, ad aprire il negozio, si è trovato di fronte i danni causati da una esplosione e dalle fiamme.

“I danni sono stati ingenti – ha dichiarato Peppe Di Napoli titolare del locale – è esplosa la saracinesca insieme alle tabelle e al registratore di cassa. Non ho mai ricevuto richieste estorsive, perché sanno che non mi sarei piegato, a maggior ragione ho difficoltà a spiegarmi l’accaduto. Nonostante tutto sono però pronto a ripartire per non darla vinta a chi crede di mettermi in difficoltà con questi sistemi e spero che si faccia subito chiarezza su questo episodio che ci ha colpito duramente ma non ci ha abbattuto”













