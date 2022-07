Una piazza a Qualiano per Pasquale Apicella, arriva il via libera della prefettura. A settembre il taglio del nastro

95 Visite

E’ arrivato poco fa il via libera ufficiale della prefettura di Napoli all’intitolazione di una piazza in memoria di Pasquale Apicella nel comune di Qualiano. L’iniziativa era stata fortemente voluta nel 2020 dal presidente del civico consesso Salvatore Onofaro (nella foto in basso), che ha seguito con costanza l’evolversi dell’iter burocratico, ed era stata accolta all’unanimità dal Consiglio comunale dell’ente a nord di Napoli.

Il prefetto Claudio Palomba, in deroga alla normativa sulla tempistica relativa all’intitolazione a defunti di pubbliche piazze e via, ha dato il suo parere favorevole. Lo spazio indicato dal Comune di Qualiano, che sarà dunque intitolato al defunto agente scelto e a tutte le vittime dello Stato cadute nell’adempimento del proprio dovere, è situato tra via Di Vittorio e via Falcone. A settembre è previsto anche il taglio del nastro.













