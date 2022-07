Le condizioni di Conte per non uscire dal governo: reddito, super bonus e termovalorizzatore a Roma. Ma alla fine cederà

174 Visite

Domani sera sapremo se il MoVimento Cinquestelle uscirà dal governo o continuerà a far parte dell’esecutivo, sempre più dimezzato e con oramai tutte le sue bandierine rimosse. Perché se è vero che il Superbonus 110% è stato stoppato perché costa troppo, sul termovalorizzatore di Roma il premier Mario Draghi non intende fare un passo indietro e ora anche sul Reddito di Cittadinanza arriva una stretta, ai 5stelle non rimarrà nessun vessillo da sventolare. Il verdetto uscirà dall’atteso faccia a faccia tra il presidente del Consiglio e Giuseppe Conte di domani pomeriggio a Palazzo Chigi. E in mattinata Conte riunirà il direttivo del Movimento per avere una mandato a trattare con SuperMario.

Un incontro fissato dagli stessi protagonisti nel corso di una telefonata nel pomeriggio di venerdì. Il leader dei 5stelle, di certo, ha già incassato i riflettori accesi in questi giorni pre-vertice. Ma nulla più. E che non è poco, tuttavia, dopo lo tsunami fatto scatenare dall’ex grillino Luigi Di Maio che ha ridimensionato la truppa contiana e, nonostante ciò, rimane sempre più ingovernabile per l’ex premier. Ecco perché domani Conte intende passare all’incasso.

Sul tavolo di Palazzo Chigi ci saranno proprio Superbonus, termovalorizzatore della Capitale e RdC tra i temi «caldi» del confronto. Non a caso in queste ore lo stesso leader dei pentastellati continua a ribadire che tra Draghi e lui «s’ è manifestato un disagio politico, ci sono vari passaggi politici molto sofferti per noi e sicuramente questo incontro sarà importante». Certo, Conte domani tirerà fuori anche la scissione e i suoi sospetti sulle mosse del capo del governo e Di Maio: «Una scissione così non si coltiva in poche ore – ha detto l’ex premier – c’era un’agenda personale che viene da fuori… È stato Draghi a suggerirlo? Ne parlerò con lui lunedì». La maggior parte degli osservatori, se non tutti, sono convinti che «cane che abbaia non morde».













