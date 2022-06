VICO EQUENSE. AL VIA LA RASSEGNA “VICO D’ESTATE 2022”

99 Visite

L’Estate trasformerà Vico Equense in un grande centro culturale, turistico ed enogastronomico. “Vico d’Estate 2022”, questo il calendario di eventi promosso dall’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Peppe Aiello. Decine di eventi che partiranno ai primi di luglio con il “Social World Film Festival”, la grande kermesse legata al mondo del cinema sociale e che si concluderanno ad ottobre con il Gran Gala del Provolone del Monaco, una delle tante eccellenze che la Penisola Sorrentina custodisce.

“Promuoviamo e sosteniamo tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo della nostra comunità, valorizzando la storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione – ha dichiarato il primo cittadino -. Nelle ultime settimane abbiamo raccolto proposte in grado di inglobare tante realtà del territorio, mettendole insieme sotto un’unica espressione, che sarà il nostro cartellone di eventi”.

E così, dopo il successo ottenuto nel maggio della cultura, gli eventi terranno compagnia a cittadini e turisti che soggiorneranno a Vico Equense e sulle borgate collinari. Atmosfera romantica e suggestiva per il concerto all’alba in programma a Ferragosto sul piazzale della Chiesa della SS. Annunziata, musica e intrattenimento per gli spettacoli di Sal Da Vinci e del comico Francesco Cicchella, ma c’è fermento anche per gli appuntamenti legati al food come la Sagra del Diavulillo, Pizza a Vico e tanti altri ancora: “Con questa proposta di eventi abbiamo inteso sostenere associazioni e operatori artistici, anche locali, che contribuiscono al fermento culturale della città e contestualmente arricchiscono l’offerta culturale rivolta a cittadini e ai turisti che hanno deciso di soggiornare nella nostra città”, hanno proseguito gli assessori Ciro Maffucci e Federica Leone.

Questo il PROGRAMMA COMPLETO degli eventi:

Da domenica 3 al 10 Luglio – centro cittadino

Social World Film Festival, Mostra Internazionale del Cinema Sociale 12° Edizione – programma a parte su www.socialfestival.com.

Domenica 10 Luglio e 11-12 Luglio dalle 19.00 alle 24.00 – Seiano

Giro Gustando, evento enogastronomico di valorizzazione delle tipicità locali a cura del Comitato Pro Restauro Santa Maria Vecchia. Programma a parte.

Giovedì 14 luglio ore 20.30 Atrio Palazzo storico Comunale

Incontro con l’autore Anna Vera Viva, presentazione del libro “Questioni di sangue, a cura di UBIK vico ingresso libero.

Venerdì 15 Luglio Atrio Palazzo storico Comunale

ore 19.00 evento commemorativo istituzionale “Premio Paola”

ore 21.00 – Musica In Comune: Piano trio (Violino, Violoncello e Pianoforte) a cura dell’Associazione “Columna Musicae” con la partecipazione di docenti del conservatorio S. Pietro a Majella

Sabato 16 Luglio ore 9.00 Palazzo storico Comunale

Evento di Presentazione Pinacoteca De Stefano “Nulla dies sine linea: Armando De Stefano a Vico”. Visita guidata alle opere e concerto nell’Atrio.

17-31 Luglio

“Vetrine d’Autore” a cura dell’associazione Aicast e ACOVE, Mostra d’arte diffusa tra i negozi del centro. Mostra d’arte tattile: si prega di toccare.

Sabato 16 Luglio-Domenica 17 luglio ore 20.30 – Giardino SS Trinità

“The Alice in Wonderland”, Evento in collaborazione con la Compagnia degli Sbuffi – ingresso libero.

17 luglio

Cronoscalata dei Faggi gara ciclistica da Moiano a Faito – programma a Parte.

21/27 Luglio – Monte FAITO

Faito Doc Festival – Festival del cinema documentario XV ed. “EVASIONI” Monte Faito Per info e prenotazioni: +39 349 217 23 59 – programma su www.faitodocfestival.com.

Dal 23 luglio al 31 Luglio il Sabato e la Domenica – ore 11 e ore 16

Monte Faito “The Alice in Wonderland”- a cura della Compagnia degli Sbuffi. Programma a parte.

Giovedì 21 luglio ore 20.30 Atrio Palazzo storico Comunale

Incontro con l’autore Aldo Schiavone presentazione del libro “l’Occidente. e la nascita di una civiltà planetaria”, a cura di UBIK vico ingresso libero.

Venerdì 22 Luglio ore 21.00 Atrio Palazzo storico Comunale

Musica in Comune: Ensemble Barocco (2 Violini, Violoncello e Clavicembalo) a cura dell’Associazione “Columna Musicae” con la partecipazione di docenti del conservatorio S. Pietro a Majella.

Venerdì 22 Luglio Vico Centro ore 20.00

Vico Circus Grande spettacolo di animazione con artisti di strada

Sabato 23 ore 20.00 – Arola

Vico Circus Grande spettacolo di animazione con artisti di strada

Domenica 24 Luglio Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

“La Giara. In Napoletano” spettacolo teatrale. Prodotto da Teatro Mio. Ingresso € 10.00

Lunedi 25 Luglio ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

Vico per l’AIL (Associazione italiana leucemie), evento benefico con la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, in collaborazione con Vikonos Wb Radio Tv

Martedì 26 luglio ore 20.00 Atrio Palazzo storico Comunale

Incontro con l’autore Luca trapanese e Patrizia Rinaldi, presentazione del libro “Le storie di Alba”, a cura di UBIK vico ingresso libero.

Venerdì 29 Luglio ore 21.00 Atrio Palazzo storico Comunale

Musica in Comune: Recital (Violoncello e Pianoforte) a cura dell’Associazione “Columna Musicae” con la partecipazione di docenti del conservatorio S. Pietro a Majella.

Domenica 31 luglio Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

“Aladdin, il mistero della lampada”, Spettacolo per bambini. A cura di Ass. Gatta Nera Teatro. Ingresso € 5.00

Domenica 31 Luglio e 01-02- agosto Arola

Sagra del diavulillo

Sabato 6 Agosto Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

“Il segreto di Robin Hood”, Spettacolo per bambini, a cura di Ass. Gatta Nera Teatro. Ingresso € 5.00.

Sabato 7 Agosto Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso.

“Ferdinando”, spettacolo teatrale di Annibale Ruccello. Prodotto da Teatro Mio. Ingresso € 10.00.

8 -9 -10 agosto borgata Ticciano

Festa Dei Sapori Contadini

Giovedì 11 agosto Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

“Le avventure di Hercules”, Spettacolo per bambini a cura di Ass. Gatta Nera Teatro. Ingresso €5.00.

Venerdì 12 agosto Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

Concerto Spettacolo “È ANCORA VITA” con SAL DA VINCI accompagnato da 13 orchestrali e 4 ballerini – Ingresso € 20.

Sabato 13 agosto Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

Concerto spettacolo con MATTHEW LEE e live band. Ingresso € 10.

Lunedi 15 Agosto ore 05.30 piazzale Chiesa SS Annunziata

concerto all’alba a cura dell’Arciconfraternita dell’Assunta

Da Lunedi 15 Agosto al 22 Agosto Ore 20.30 – Marina di Vico

“Cinemare” III ed. il cinema in riva al mare. Ingresso con ticket su prenotazione – programma a parte, con Mostre fotografiche nelle borgate.

Domenica 14 e 15-16 Agosto borgata Santa Maria del Castello

Festa Della Polpetta dolce

Mercoledì 17 agosto Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

Spettacolo “BIS” con FRANCESCO CICCHELLA con live band chiostro – Viale Rimembranza 1. Ingresso € 15.

Giovedì 18 agosto Atrio Palazzo storico Comunale

“Quando a Vico Equense Michele Prisco” evento culturale e commemorativo dedicato allo scrittore, a cura di Centro Azione ArteProjects – programma a parte.

Sabato 20 e Domenica 21 Agosto

festa Patronale dei Ss Ciro e Giovanni, festeggiamenti esterni e spettacolo pirotecnico

21 e 22 agosto Borgata Preazzano

sagra melanzana

Martedì 23 agosto Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

Spettacolo “UN’EMOZIONE PER AMICA” Spettacolo per bambini a cura di Ass. Gatta Nera Teatro. Ingresso € 5.00.

Martedì 23 agosto

pomeriggio letterario a cura di Pro Faito Onlus

Giovedì 25 e 26 – 27 – 28 Agosto Ore 21.00 – Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso

Vico in Jazz, quattro serate di musica jazz a cura di Sofy music, “Pasquale De Rosa 5et”; “New York Music” (Leonardo De Lorenzo 4et); “Blues on the corner band”, “Armanda Desidery Quartet”.

Dal 10 al 27 Agosto Faito

Concorso fotografico dell’Associazione Pro Faito ETS 15° edizione dal titolo “Evasioni”. 25 Agosto Spettacolo musicale, 27 Agosto Premiazione. Programma a parte – www.profaito.com

29 agosto /3 Settembre

“Estarte” Festival della Danza Città di Vico Equense VIII ed. A cura di Associazione “L’ecole de danse”.

4 Settembre ore 21.00: serata conclusiva

Chiostro Istituto SS Trinità e Paradiso – Viale Rimembranza 1. Programma a parte.

Domenica 4 settembre

Evento sportivo Vico Xtrail Faito Vertical Kilometer promosso da ASD Aequa Trailing running -programma a parte www.trailcampania.it.

Sabato 10 settembre ore 19.00 Atrio palazzo storico comunale

Incontro con l’autore Robert Camuto presentazione del libro “Da qualche parte al Sud” a cura di UBIK vico ingresso libero.

Settembre enogastronomico

“Pizza A Vico” programma e date a parte sui canali della manifestazione.

7 ottobre ore 18.00 Castello Giusso

Premio Scientifico Internazionale “Capo D’Orlando” – XXIV edizione- A cura della Fondazione Discepolo – Museo Mineralogico Campano info: info@museomineralogicocampano.it – programma a parte.

14 ottobre

Manifestazione Gran Gala Provolone del monaco, programma a parte.













