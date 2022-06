Pap Napoli nord, Salario minimo: l’iniziativa a Marano

Vi aspettiamo martedì 28 giugno alle 18.30 per approfondire insieme a Marzia Pirone attivista del Telefono Rosso, la nostra proposta relativa al #salariominimo.

Sarà l’occasione per entrare nel merito della nostra proposta, sottolineando le differenze con le altre proposte avanzate dal M5S, SI e Possibile, e per dibattere assieme sull’assoluta importanza di un provvedimento del genere.

A seguire ci sarà una cena popolare organizzata dalla Rete di Mutualismo e Solidarietà Popolare della Casa del Popolo di Marano per autofinanziare le tantissime attività che gli attivisti e le attiviste della Casa del Popolo di Marano di Napoli portano avanti ogni giorno.

Potere al Popolo! Lancia una campagna per un #salariominimo orario pari a 10 euro lordi l’ora per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.

L’Italia, infatti, è l’unico paese in Europa dove i salari sono diminuiti rispetto al 1990.

Lavoriamo tanto, spesso in modo precario, pericoloso, con salari da fame, insufficienti per vivere dignitosamente. Più di una persona su dieci in Italia vive in povertà anche se lavora e questa percentuale aumenta tra i giovani, 1 lavoratore/trice su 6 è povera.

Adesso basta!

Attivati con noi. Prendi informazioni, dacci suggerimenti, ascolta la nostra proposta, pensiamo insieme alle azioni da mettere in campo!

#almeno10! per il nostro lavoro!

#almeno10! per la nostra dignità!

#almeno10! per il nostro tempo!

#almeno10! per le nostre vite!

FIRMA LA PETIZIONE: PORTIAMO LA LEGGE IN PARLAMENTO!

DIVENTA ATTIVISTA DELLA CAMPAGNA: SCARICA I MATERIALI, ORGANIZZA UN BANCHETTO, DISTRIBUISCILI

more info: